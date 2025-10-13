Zuares (presidente Federcalcio Israele): "Ipocrita chi ha chiesto la nostra estromissione"

Alla vigilia del match di qualificazione ai Mondiali 2026 fra Italia e Israele, dalle colonne del Corriere della Sera arrivano le parole di Moshe Zuares, presidente della federcalcio israeliana. Fra i tanti temi toccati c'è anche quello legato alle richieste arrivati da molti paesi di estromettere Israele dalle competizioni:

"C’è grande ipocrisia in chi chiede la nostra sospensione e dimentica chi è stato attaccato il 7 ottobre, chi è stato tenuto in ostaggio per due anni e chi finora aveva rifiutato ogni proposta di fermare la guerra. Nessuno poi ha provato a spiegare come la sospensione di Israele avrebbe potuto dare un contributo positivo per risolvere la situazione. In ogni caso, visto i recenti sviluppi, questa minaccia teorica non esiste più".

Il calcio è ancora piattaforma di dialogo e pace? Ecco la risposta di Zuares: "Lo ripeto in tutti i modi, ma l’altra parte ha sempre rifiutato un dialogo. La federazione calcio palestinese e il suo presidente, che ha supportato ed esaltato il 7 ottobre, ha chiesto la sospensione di Israele: è una vergogna che la gente dimentichi i fatti oggettivi. In ogni caso il calcio deve tornare a far parte della cura, della crescita e della connessione fra le persone".