Virdis e la Juve: "Da sempre innamorato di Vlahovic". E su Milan-Como: "Trasferta strana..."

"Milan da scudetto? Credo abbia delle possibilità, le prime giornate lo fanno pensare". Così Pietro Paolo Virdis, ex attaccante di Milan e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "C'è una crescita, l'inserimento di qualche giocatore ha dato delle maggiori certezze In più non ha lo stressante impegno di coppa in mezzo alla settimana e potrà concentrarsi su una sola competizione. Il Milan ha delle chances. Anche la Juve sta migliorando, sta acquisendo sicurezza in alcuni giocatori. Mi auguro possa giocarsela fino alla fine, il campionato diventerebbe molto interessante".

A proposito della squadra bianconera, uno dei temi ricorrenti fino a questo momento della stagione è la ricerca delle gerarchie in attacco. Virdis - interpellato a riguardo - risponde così: "Per un allenatore è sempre bello avere problemi di quantità. Sono sempre stato innamorato di Vlahovic, gli auguro di tornare ai livelli di qualche anno fa".

Non una prima punta, ma protagonista dell'attacco della Juventus è Kenan Yildiz. "Sta dimostrando di avere ottime qualità - sottolinea Virdis - ma non si può però paragonare a Del Piero e Platini. Diamogli il tempo di dare il meglio, in tranquillità".

Chiusura con Milan-Como, gara che si giocherò in Australia: "Davvero strana questa trasferta in Australia. Sarebbe bello che tutto rimanesse nei nostri confini", conclude Virdis.