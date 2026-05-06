A Frosinone sale l'attesa per la possibile promozione: Stirpe esaurito. Si pensa ai maxi schermi

L’attesa in casa Frosinone per l’ultima sfida della stagione regolare contro il Mantova, che potrebbe valere il ritorno in Serie A a distanza di due anni dalla retrocessione è altissima. Lo stadio Stirpe venerdì si presenterà caldissimo con i biglietti a disposizione che si sono volatilizzati in circa un’ora dall’apertura vista l’altissima richiesta.

Per questo, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, si starebbe ragionando sul montare alcuni maxi schermi in giro per la città ciociara in modo da consentire a chi non sarà presente allo stadio di vivere l’attesa, e magari festeggiare al fischio finale, del possibile ritorno in massima serie. La squadra di Alvini ha il destino nelle proprie mani visto che basterà anche un solo punto contro i virgiliani per essere irraggiungibili dal Monza terzo e conquistare una promozione che sembrava un obiettivo impossibile a inizio stagione soprattutto alla luce di una retrocessione in Serie C evitata solo all’ultimo, e grazie alla vicenda che ha visto coinvolto il Brescia di Massimo Cellino.