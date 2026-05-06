Dalla permanenza di Zocchi e Tabbiani al mercato. Il Trento inizia a guardare al prossimo anno

Dopo l’eliminazione per mano della Giana Erminio nel primo turno dei play off di Serie C in casa Trento si inizia a progettare il futuro con la volontà di ripartire da alcuni uomini cardine di questa stagione sia in dirigenza – come il duo formato da Luca Piazzi e Moreno Zocchi – sia in panchina. I gialloblù hanno infatti intenzione di trattenere il tecnico Luca Tabbiani che però potrebbe partire in caso di chiamata da una big di Serie C o da una piazza di Serie B in virtù anche di una clausola presente sul contratto che gli permetterebbe di liberarsi a un costo modesto.

Lo riferisce il Corriere del Trentino spiegando che invece il direttore sportivo Zocchi, che ha il contratto in scadenza, potrebbe firmare un rinnovo per poi iniziare a progettare la squadra per la prossima stagione magari proprio assieme a Tabbiani.

Per quanto riguarda i giocatori sono tre quelli che hanno maggiore mercato: si tratta dei centrocampisti Christian Aucelli, classe 2002 autore di 37 presenze e un gol in stagione, Pasquale Giannotti, classe ‘99 autore di sette reti in 28 presenze, e dell’esterno offensivo classe ‘99 Christian Capone che ha messo a segno 11 gol in 38 gare. Il primo piace al Vicenza che l’aveva cercato già in passato, sul secondo – oltre alla Pro Vercelli – ci sarebbero diversi club in tutti e tre i gironi di terza serie, ma il giocatore lascerebbe il club solo per un approdo in Serie B. Per quanto riguarda i prestiti si proverà a trattenere Daniele Triacca, terzino destro classe 2005, con la Cremonese e Federico Chinetti, esterno d’attacco di proprietà del Como. Difficile invece che il centrale classe 2005 Christian Corradi possa restare visto che l’Hellas Verona punta su di lui per il prossimo campionato di Serie B.