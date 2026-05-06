TMW Juventus, seduta di allenamento senza intoppi: tutti a disposizione di Spalletti tranne Milik e Cabal

Dopo il deludente pareggio interno contro l'Hellas Verona, la Juventus è tornata al lavoro con l'obiettivo di farsi trovare pronta nelle ultime tre gare dell'anno, che metteranno gli uomini di Spalletti di fronte a Lecce, Fiorentina e Torino. Oggi tutti i bianconeri hanno lavorato tutti in gruppo ad eccezione dei lungodegenti Milik e Cabal: per il polacco una maledizione che non sembra avere finire.

Dopo gli 11 minuti con il Sassuolo e i 23 contro il Genoa è arrivato l'ennesimo problema fisico, questa volta un infortunio muscolare, che ha messo già fine al suo campionato. Di conseguenza i 34 minuti collezionati nell'ultimo mese saranno gli unici negli ultimi due anni.