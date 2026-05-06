Mateta si sfoga: "Il ginocchio non era da operare. Milan? Mi ha fatto male psicologicamente"

Jean-Philippe Mateta si è sfogato dopo la trattativa saltata con il Milan a gennaio. L'attaccante del Crystal Palace ha rilasciato un'intervista a L'Equipe e ha parlato così di quello che è accaduto: "Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente sul momento, quando mi hanno detto che era saltato…".

Mateta ha però trovato la forza di andare avanti a testa bassa: "Ho riflettuto velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c'era bisogno di un'operazione, mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno. Ho lavorato duramente per mostrare a Glasner che il 'JP' leader era lì per riprendersi il suo posto e vincere con la squadra".

Il francese adesso si augura di vincere la Conference League, competizione nella quale ha eliminato la Fiorentina ai quarti di finale: "Fino a ora è stata una cavalcata speciale, è fantastico viaggiare in Europa, e c'è un'atmosfera particolare, perché all'inizio sembrava un percorso lunghissimo. Con i playoff è stata una vera lotta. Ora ci impegneremo al massimo per raggiungere la finale".