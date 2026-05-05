Ternana, tegola Pirone per la corsa salvezza: rottura del legamento per l'attaccante

La Ternana Women perde per questo finale di stagione uno dei suoi punti di riferimento, dentro e fuori dal campo: Valeria Pirone.

L’attaccante rossoverde ha riportato una lesione di alto grado del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni, in accordo con lo staff sanitario, verrà definito il percorso di recupero più adatto per l’atleta. Gli esami strumentali effettuati nelle scorse ore hanno purtroppo confermato le sensazioni emerse subito dopo l’infortunio, avvenuto negli ultimi istanti della sfida di sabato contro la Roma.

Un duro colpo per la squadra e per tutto l’ambiente rossoverde, che in Valeria ha sempre trovato non solo gol e prestazioni, ma anche un'atleta capace di trasmettere tenacia, ambizione e professionalità.

“Valeria Pirone incarna pienamente lo spirito della Ternana Women: cultura del lavoro, determinazione e voglia di non arrendersi mai. Rincorrere quel pallone al 96’ – commenta il direttore generale e sportivo Isabella Cardone – racconta perfettamente chi è Valeria e cosa rappresenta per questo club. Ha creduto nel progetto fin dall’inizio, accettando la sfida di contribuire alla crescita della Ternana Women facendola diventare protagonista nel calcio femminile. Saremo al suo fianco, ogni giorno, garantendole tutto il supporto necessario. Perché certi legami vanno oltre il campo. Una cosa è certa: Valeria Pirone sarà il nostro acquisto di gennaio della prossima stagione”.

Quella in corso è la terza stagione in rossoverde per Pirone, protagonista assoluta della promozione in Serie A e di questa prima storica annata nella massima serie. I numeri raccontano molto, ma non tutto: 89 presenze e 52 gol – di cui 8 in questo campionato – fanno dell’“Aeroplanino” di Torre del Greco una delle calciatrici più rappresentative della storia della Ternana Women.

Oggi però contano soprattutto la forza e la capacità di rialzarsi. E in questo percorso Valeria non sarà sola.