Spezia, la dirigenza ancora vicino alla squadra: il presidente Stillitano sarà anche a Pescara
Il presidente dello Spezia Charlie Stillitano sarà presente in tribuna allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, come era avvenuto per la gara di Catanzaro del 25 aprile, per lo scontro diretto per la salvezza fra la sua squadra e quella abruzzese, attualmente appaiate all’ultimo posto con la Reggiana. Il numero uno ligure compirà dunque un nuovo ed ennesimo viaggio di andata e ritorno con gli Stati Uniti per restare vicino alla squadra di mister D’Angelo e far sentire il sostegno della proprietà.
Come riporta Il Secolo XIX Stillitano con tutta probabilità si fermerà qualche giorno dopo la fine della stagione regolare per iniziare a impostare il lavoro per la prossima stagione a prescindere dalla categoria in cui giocherà lo Spezia. Come ribadito in passato infatti il patron Thomas Roberts è pronto a restare anche in caso di retrocessione in Serie C e rilanciare le ambizioni del club.
In questo senso si sta infatti già approntando un piano di rilancio che prevede una ristrutturazione del club e nuovi investimenti per mettersi alle spalle una stagione che comunque finirà non potrà che essere giudicata negativamente.
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