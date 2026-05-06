Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, la dirigenza ancora vicino alla squadra: il presidente Stillitano sarà anche a Pescara

Spezia, la dirigenza ancora vicino alla squadra: il presidente Stillitano sarà anche a PescaraTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:34Serie B
Tommaso Maschio

Il presidente dello Spezia Charlie Stillitano sarà presente in tribuna allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, come era avvenuto per la gara di Catanzaro del 25 aprile, per lo scontro diretto per la salvezza fra la sua squadra e quella abruzzese, attualmente appaiate all’ultimo posto con la Reggiana. Il numero uno ligure compirà dunque un nuovo ed ennesimo viaggio di andata e ritorno con gli Stati Uniti per restare vicino alla squadra di mister D’Angelo e far sentire il sostegno della proprietà.

Come riporta Il Secolo XIX Stillitano con tutta probabilità si fermerà qualche giorno dopo la fine della stagione regolare per iniziare a impostare il lavoro per la prossima stagione a prescindere dalla categoria in cui giocherà lo Spezia. Come ribadito in passato infatti il patron Thomas Roberts è pronto a restare anche in caso di retrocessione in Serie C e rilanciare le ambizioni del club.

In questo senso si sta infatti già approntando un piano di rilancio che prevede una ristrutturazione del club e nuovi investimenti per mettersi alle spalle una stagione che comunque finirà non potrà che essere giudicata negativamente.

Articoli correlati
Spezia, niente tifosi a Catanzaro. Ma ci sarà il presidente Stillitano Spezia, niente tifosi a Catanzaro. Ma ci sarà il presidente Stillitano
Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts" Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts"
Crisi Italia, Stillitano: "Tetto agli stranieri e 2-3 italiani in campo. Ma la UE... Crisi Italia, Stillitano: "Tetto agli stranieri e 2-3 italiani in campo. Ma la UE non lo permette"
Altre notizie Serie B
Spezia, la dirigenza ancora vicino alla squadra: il presidente Stillitano sarà anche... Spezia, la dirigenza ancora vicino alla squadra: il presidente Stillitano sarà anche a Pescara
Cesena, la dirigenza fa visita a Klinsmann in Germania. Fra un mese nuovo punto sul... Cesena, la dirigenza fa visita a Klinsmann in Germania. Fra un mese nuovo punto sul recupero
Il Venezia guarda già alla prossima stagione: per la fascia mancina piace Aurelio... TMWIl Venezia guarda già alla prossima stagione: per la fascia mancina piace Aurelio dello Spezia
Serie B, gli arbitri della 38ª giornata: Frosinone-Mantova a Manganiello Serie B, gli arbitri della 38ª giornata: Frosinone-Mantova a Manganiello
A Frosinone sale l'attesa per la possibile promozione: Stirpe esaurito. Si pensa... A Frosinone sale l'attesa per la possibile promozione: Stirpe esaurito. Si pensa ai maxi schermi
Avellino, il ds Aiello senza filtri: Ballardini, Faticanti e il retroscena Artistico... Avellino, il ds Aiello senza filtri: Ballardini, Faticanti e il retroscena Artistico
Modena, Tonoli: “Playoff meritati. Sesto posto un vantaggio, vogliamo chiudere bene... Modena, Tonoli: “Playoff meritati. Sesto posto un vantaggio, vogliamo chiudere bene ad Avellino”
Juve Stabia, la nota: "Latitanza assoluta del nuovo acquirente. Capitale sociale... Juve Stabia, la nota: "Latitanza assoluta del nuovo acquirente. Capitale sociale inadeguato"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Immagine top news n.1 Destro o sinistro, è uguale. L'ultimo dribbling del genio Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.2 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.3 Bergomi ricorda Beccalossi: "Amava il calcio e ne ha fatti innamorare tanti. Ci mancherai"
Immagine top news n.4 Addio a Beccalossi, il cordoglio dell'Inter: "Ci sembra impossibile. Era sempre uno di noi"
Immagine top news n.5 Lutto nel calcio, è morto Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.6 Dimarco, il sinistro d'oro dello scudetto: numeri da capogiro per la storia
Immagine top news n.7 Obiettivo Champions per Locatelli, ma la Juve deve cambiare passo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
Immagine news podcast n.2 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
Immagine news podcast n.4 Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Nei playoff conta la panchina. Mi auguro una finale Ascoli-Catania"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Juve e Roma: chi rischia di più ora? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Maspero: "Fiorentina senza personalità. Ci sarà da rifondare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Moratti: "Beccalossi era qualcosa più di un giocatore dell'Inter. È indimenticabile"
Immagine news Serie A n.2 Udinese, c'è il prezzo per Arthur Atta: 40 milioni, ci sono tre club esteri più il Napoli
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Yildiz più altri dieci. Il turco è cedibile solamente in un solo caso
Immagine news Serie A n.4 Viviano: "La Fiorentina ragioni su De Gea. Martinelli? Non partirei con lui titolare"
Immagine news Serie A n.5 Pubill, dalla segunda alla semifinale in un anno. Dopo aver sfiorato Milan e Atalanta
Immagine news Serie A n.6 Il calcio piange Beccalossi, Zampolli rilancia, Conte deluso da Lukaku: le top news delle 13
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, la dirigenza ancora vicino alla squadra: il presidente Stillitano sarà anche a Pescara
Immagine news Serie B n.2 Cesena, la dirigenza fa visita a Klinsmann in Germania. Fra un mese nuovo punto sul recupero
Immagine news Serie B n.3 Il Venezia guarda già alla prossima stagione: per la fascia mancina piace Aurelio dello Spezia
Immagine news Serie B n.4 Serie B, gli arbitri della 38ª giornata: Frosinone-Mantova a Manganiello
Immagine news Serie B n.5 A Frosinone sale l'attesa per la possibile promozione: Stirpe esaurito. Si pensa ai maxi schermi
Immagine news Serie B n.6 Avellino, il ds Aiello senza filtri: Ballardini, Faticanti e il retroscena Artistico
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Movimenti in casa Ternana: primi contatti con un advisor. Possibile cordata per salvare il club
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Massi: "Vorrei un futuro come l'Arezzo. Boscaglia? Ci incontreremo"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, caos societario: proroga dell’amministrazione giudiziaria fino al 30 luglio
Immagine news Serie C n.4 Petrone: "Nei playoff conta la panchina. Mi auguro una finale Ascoli-Catania"
Immagine news Serie C n.5 Ospitaletto, confermati Musso e Sbaraini. Si cerca l'intesa per Quaresmini
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Braida: “Playoff lotteria, abbiamo ambizione. Il progetto va avanti comunque”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.3 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana, tegola Pirone per la corsa salvezza: rottura del legamento per l'attaccante
Immagine news Calcio femminile n.6 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…