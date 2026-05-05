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Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"

Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:34Calcio femminile
Tommaso Maschio
fonte Dall'inviato a Torino Camillo Demichelis

La centrocampista della Juventus Martina Rosucci ha parlato alla presentazione del Documentario Stories of Strength - terza stagione dell’omonimo progetto nato nel 2023 per abbattere lo stigma legato alla salute mentale e incoraggiare il dialogo e la condivisione di esperienze. Queste le sue parole raccolte da TMW:

Giocare alla Juve è di per sé qualcosa di grande e lo avverti entrando anche solo nello spogliatoio. Durante gli anni, conoscendo i tifosi, mi sono accorta che dietro la richiesta di un selfie o un autografo c’era qualcosa di molto più grande. All’inizio non capivo cosa c’era dietro questa richiesta di presenza, poi ho capito che ogni persona vive i propri momenti. Puoi regalare un sorriso o un momento di felicità che poi rende felice anche te”.

Calcio come rifugio?
"Tutti i giorni. Due ore di felicità quotidiana. Anche solo pensarci mi rende molto felice. La felicità quotidiano andrebbe ricercata da tutti. Il calcio è il mio lavoro e quindi mi sento la persona più fortunata del mondo. Quando ho subito degli infortuni gravi il pensiero che mi faceva svegliare al mattino era la voglia di raggiungere nuovamente questa condizione”.

La centrocampista ha poi rilasciato alcune dichiarazioni dopo la visione del documentario
“Stavo pensando proprio a questo e mi piacerebbe farlo vedere a tutte le mie compagne per rendersi conto di quanto siamo importanti per i tifosi. Mi ha colpito la frase: ‘la Juve c’è sempre stata’ ed è stato molto bello”.

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