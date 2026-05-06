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Ufficiale

Ospitaletto, confermati Musso e Sbaraini. Si cerca l'intesa per Quaresmini

Ospitaletto, confermati Musso e Sbaraini. Si cerca l'intesa per Quaresmini
Luca Bargellini
Oggi alle 10:29Serie C
Luca Bargellini

Il Consiglio di Amministrazione della AC OSPITALETTO FRANCIACORTA SRL, riunitosi in data 05 maggio 2026, dopo aver espresso un vivo apprezzamento per l’impegno, la passione e i risultati societari e sportivi raggiunti nella stagione calcistica, su proposta del Presidente, ha deliberato di confermare, per la prossima stagione 2026/2027 come Direttore Sportivo il Sig. Paolo Musso, incaricandolo di verificare le condizioni per raggiungere le necessarie intese con l’allenatore sig. Andrea Quaresmini per il rinnovo della collaborazione alla guida della Prima Squadra.

Nella stessa seduta ha altresì confermato l’incarico di Direttore Generale al Sig. Pietro Sbaraini, incaricandolo di verificare le condizioni per raggiungere le necessarie intese per la conferma del Sig. Giovanni Brotto come Responsabile del Settore Giovanile.

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