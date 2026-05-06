Foggia, caos societario: proroga dell’amministrazione giudiziaria fino al 30 luglio
Momento estremamente delicato in casa Foggia, alle prese con una situazione societaria che continua a pesare anche sul piano sportivo. Come riportato dall’edizione pugliese del Corriere dello Sport, il Tribunale di Bari ha disposto la proroga dell’amministrazione giudiziaria fino al prossimo 30 luglio, allungando di fatto i tempi di una fase già complessa.
Una decisione che incide direttamente sulla programmazione della nuova stagione. Il club rossonero, infatti, resta vincolato a rigidi parametri gestionali che limitano le operazioni della proprietà, rendendo il mercato estivo un vero e proprio rebus. Tutto è rimandato alla nuova udienza fissata per il 26 giugno, snodo cruciale per comprendere quali margini operativi avrà la società nei prossimi mesi.
La piazza resta in attesa di sviluppi concreti, mentre la crisi si trascina tra tribunali e terreno di gioco. Con una Serie D ancora tutta da programmare.
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