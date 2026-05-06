Serie B, gli arbitri della 38ª giornata: Frosinone-Mantova a Manganiello
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 38ª giornata del campionato di Serie B. Eccole di seguito:
Avellino-Modena
Direttore di gara: Di Marco
Assistenti: Votta-Pressato
IV° Ufficiale: Acquafredda
VAR: Aureliano (On Site Stadio Partenio Avellino)
AVAR: Rutella (On Site Stadio Partenio Avellino)
Catanzaro-Bari
Direttore di gara: Sozza
Assistenti: Monaco-Zanellati
IV° Ufficiale: Mucera
VAR: Gariglio
AVAR: Volpi
Cesena-Padova
Direttore di gara: Arena
Assistenti: Emmanuele-Rinaldi
IV° Ufficiale: Allegretta
VAR: Mazzoleni
AVAR: Monaldi
Frosinone-Mantova
Direttore di gara: Manganiello
Assistenti: Perrotti-Costanzo
IV° Ufficiale: Crezzini
VAR: Di Paolo
AVAR: Serra
Monza-Empoli
Direttore di gara: Marcenaro
Assistenti: Mastrodonato-Ricci
IV° Ufficiale: Calzavara
VAR: La Penna
AVAR: Baroni
Pescara-Spezia
Direttore di gara: Doveri
Assistenti: Di Gioia-Zezza
IV° Ufficiale: Tropiano
VAR: Marini (On Site Stadio Adriatico Pescara)
AVAR: Del Giovane (On Site Stadio Adriatico Pescara)
Reggiana-Sampdoria
Direttore di gara: Guida
Assistenti: Cortese-Pistarelli
IV° Ufficiale: Perenzoni
VAR: Pezzuto
AVAR: Paganessi
Sudtirol-Juve Stabia
Direttore di gara: Marinelli
Assistenti: Politi-Bitonti
IV° Ufficiale: Dasso
VAR: Maggioni
AVAR: Gualtieri
Venezia-Palermo
Direttore di gara: Zanotti
Assistenti: Passeri-Bianchini
IV° Ufficiale: Teghille
VAR: Cosso
AVAR: Prenna
Virtus Entella-Carrarese
Direttore di gara: Fabbri
Assistenti: Belsanti-Grasso
IV° Ufficiale: Leorsini
VAR: Camplone (On Site Stadio Comuale Chiavari)
AVAR: Santoro (On Site Stadio Comuale Chiavari)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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