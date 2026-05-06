Movimenti in casa Ternana: primi contatti con un advisor. Possibile cordata per salvare il club

In casa Ternana sono settimane decisive per il futuro visto che il prossimo 13 maggio andrà in scena l’asta per l’acquisto del ramo sportivo della società ormai abbandonata al suo destino dalla famiglia Rizzo che l’aveva acquistata solo pochi mesi fa. Secondo quanto riferito da Tag24Umbria infatti un advisor finanziario si sarebbe fatto avanti per conto di un imprenditore definito “importante e credibile”, manifestando un interesse concreto verso l’acquisizione del club rossoverde.

Una mossa che arriva dopo giorni di immobilismo e che ha subito acceso la giornata di ieri con diversi incontri riservati fra i curatori fallimentari, il direttore generale Giuseppe Mangiarano e i vertici del Comune a partire dal vice sindaco Paolo Tagliavento e dal sindaco Stefano Bandecchi rientrato da Perugia per un confronti diretto con chi gestisce attualmente il club rossoverde.

L’idea che si fa avanti è quella di una cordata guidata da un imprenditore capofila che garantirebbe la base economica iniziale e coinvolgerebbe anche investitori locali. Il progetto, illustrato dall’advisor, si fonderebbe su sostenibilità finanziaria, attenzione ai conti e coinvolgimento della tifoseria come elemento centrale del rilancio. Si tratta, al momento, di un primo contatto esplorativo, ma con tempi strettissimi: entro il 12 maggio dovranno essere formalizzate le eventuali partecipazioni all’asta.

Al momento non è escluso un coinvolgimento del sindaco Bandecchi, già proprietario del club, con una quota minoritaria per rinsaldare il legame fra città e squadra ed evitare la sparizione del club con una ripartenza dall’Eccellenza.