TMW Radio Milan, Juve e Roma: chi rischia di più ora? Il parere degli ospiti

La Roma vince e si avvicina a Juventus e Milan nella corsa Champions. Ma chi rischia adesso di più di finire fuori? Ecco il parere degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Direi il Milan, vedendo l'ultimo turno. Ma immaginare che ne perde un'altra mi sembra difficile. ma occhio all'Atalanta, che le può dare fastidio ora per caratteristiche. Mi aspetto però una reazione del Milan. La Roma ha il derby, così come la Juve...".

Pietro Lo Monaco: "Spero non rimanga fuori la Roma, perché mi piace vederla giocare. E' una bella lotta, sinceramente però non so chi potrà rimanere fuori".

Franco Piantanida: "Il Milan non segna e non è una cosa da poco. Quando non segna, perde. Ad oggi non ce ne ha ma è in vantaggio come punti. Voglio vedere poi cosa succede col Genoa, con De Rossi che vorrà battere il Milan non per la Roma ma per se stesso. Ma in realtà cambia tutto ogni settimana. E occhio alla Juve a Lecce, perché anche i bianconeri non stanno benissimo".

Andrea Piervincenzi: "Ogni domenica si ribaltano le gerarchie. Quello che è successo alla Juve non è normale, ha buttato via due punti contro una retrocessa. Una cosa non accettabile. Mi dimostri che non sai gestire certe cose, ma non parlo del tecnico. Il Milan è quella messo peggio, ma se batte l'Atalanta è dentro ed è davanti a tutte. La Roma sta meglio di tutte ora, con Parma e Verona può fare sei punti".

Giovanni Capuano: "Vedendo il calendario, il Como può fare 9 punti e andrebbe a 71, quota a cui può arrivare la Roma. la Juve mi sembra in salute, è stato un incidente col Verona, ma il Milan è piantato e deve vincere una tra Atalanta e Genoa o si pianta".

Pino Capua: "Rischia il Milan, l'ho visto veramente male e non so se ha margini di ripresa. Per la Juve un incidente di percorso, la Roma l'ho vista benissimo e l'unico dubbio è il derby".