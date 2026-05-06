Scomparsa Beccalossi, l'amico Altobelli: "Il vero morto sono io. Sto tornando dal Kuwait"
TUTTO mercato WEB
Appresa la notizia della scomparsa di Evaristo Beccalossi, l'amico ed ex compagno di squadra Spillo Altobelli ha voluto ricordarlo con un breve messaggio pubblicato da gazzetta.it: "Il vero morto sono io, non mi do pace. Sono in Kuwait e sto cercando un volo per tornare. Ci capivamo in campo e fuori. Piaceva tanto alla gente perché era estroso e tecnico, tutti volevano essere come lui. Dal giorno che ci siamo conosciuti a Brescia (Spillo ha giocato con le Rondinelle insieme a Beccalossi dal 1974 al 1977, poi l’avventura all’Inter, ndr), siamo sempre stati insieme. Lui era un fantasista anche fuori dal rettangolo di gioco".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
"Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Anche Gianni Infantino ricorda Beccalossi: "Se amo il calcio lo devo a te. Mi hai fatto battere il cuore"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile