Scomparsa Beccalossi, l'amico Altobelli: "Il vero morto sono io. Sto tornando dal Kuwait"

Appresa la notizia della scomparsa di Evaristo Beccalossi, l'amico ed ex compagno di squadra Spillo Altobelli ha voluto ricordarlo con un breve messaggio pubblicato da gazzetta.it: "Il vero morto sono io, non mi do pace. Sono in Kuwait e sto cercando un volo per tornare. Ci capivamo in campo e fuori. Piaceva tanto alla gente perché era estroso e tecnico, tutti volevano essere come lui. Dal giorno che ci siamo conosciuti a Brescia (Spillo ha giocato con le Rondinelle insieme a Beccalossi dal 1974 al 1977, poi l’avventura all’Inter, ndr), siamo sempre stati insieme. Lui era un fantasista anche fuori dal rettangolo di gioco".