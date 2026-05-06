Il Venezia guarda già alla prossima stagione: per la fascia mancina piace Aurelio dello Spezia
Il Venezia, dopo aver conquistato la promozione in Serie A, inizia a guardarsi attorno per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per rinforzare la corsia sinistra il club lagunare starebbe guardando in casa Spezia, club che ancora non conosce il proprio futuro, con Giuseppe Aurelio come possibile obiettivo.
Il classe 2000, autore di sei reti in 32 presenze con gli aquilotti in questa stagione, quasi certamente lascerà la Liguria in estate a prescindere dalla salvezza o meno del club e potrebbe così spiccare il volo verso la massima serie andando a completare una fascia mancina dove dovrebbe restare l’esperto Ridgeciano Haps.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i contatti con l’entourage dell’ex Palermo sarebbero stati già avviati anche se prima di parlare con lo Spezia, a cui Aurelio è legato fino al 2028, bisognerà attendere la fine della stagione.
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