Esclusiva TMW Bergomi ricorda Beccalossi: "Amava il calcio e ne ha fatti innamorare tanti. Ci mancherai"

Giuseppe Bergomi oggi è uno degli opinionisti presenti negli studi di Sky Sport, ma negli anni '80 e '90 è stato una colonna dell'Inter e non solo. Lo Zio, così viene soprannominato, ha ricordato ai microfoni di TMW Evaristo Beccalossi, suo ex compagno con il quale aveva legato molto: "Gli abbiamo voluto bene tutti, compagni di squadra e tifosi. Ha fatto innamorare tanta gente del gioco del calcio con il suo modo di giocare e di dribblare".

Bergomi prosegue, spendendo parole davvero belle per l'ex centravanti: "Era un ambidestro, ma era una persona gioiosa, che amava il calcio. Ci mancherà tanto uno come Evaristo Beccalossi, in campo e fuori. Da quando ha smesso è sempre stato un ragazzo positivo, che amava il suo sport. I tifosi interisti sono diventati interisti anche per lui. Ciao Becca, ci mancherai".