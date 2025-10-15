Il primo esonero in Serie B, l'Empoli saluta Pagliuca. Pronto Dionisi

La notizia era già nell’aria, e adesso è arrivata anche l’ufficialità: nella settimana della ripresa del campionato dopo la sosta per la Nazionale, l’Empoli ha optato per il ribaltone in panchina, formalizzando l’esonero di mister Guido Pagliuca. Insieme a lui, sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche altri membri dello staff tecnico.

Il primo nome individuato dal club per la successione è quello di Alessio Dionisi, un profilo ben noto all’ambiente azzurro: nella stagione 2020/21 aveva infatti guidato l’Empoli alla promozione in Serie A, lasciando poi per approdare al Sassuolo. Dopo l’ultima esperienza a Palermo, il tecnico toscano sta risolvendo in queste ore il contratto con il club rosanero prima di firmare con l’Empoli, ma l’accordo definitivo non è ancora stato raggiunto.

Nell’attesa, ieri pomeriggio l’allenamento è stato diretto dal collaboratore Stefano Bianconi, in attesa che Dionisi possa ufficialmente tornare sulla panchina del Castellani. L’obiettivo della società è chiaro: dare una scossa alla squadra dopo un avvio troppo altalenante in Serie B e tentare di ritrovare l’entusiasmo e la solidità che avevano caratterizzato la precedente gestione Dionisi.

Di seguito, il comunicato ufficiale con cui l’Empoli ha reso noto l’esonero di Pagliuca:

"Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Guido Pagliuca, dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone.

A mister Pagliuca e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".