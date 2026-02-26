Catanzaro, Cassandro: "Sorpreso da Aquilani, non si accontenta e ci sprona a migliorare"

Tommaso Cassandro, difensore del Catanzaro, si è raccontato ai microfoni di Numbers & Voices di Sofascore, ripercorrendo il suo percorso stagionale e gli obiettivi personali.

Sul ruolo, il classe ’99 ha spiegato che inizialmente era stato acquistato per fare il braccetto, ma le esigenze della squadra lo hanno portato altrove: “Inizialmente il direttore mi aveva preso per ricoprire questo ruolo, ma quando sono arrivato, a causa degli infortuni, il mister mi ha impiegato da quinto”. La svolta è arrivata dalla gara contro il Palermo: “Dalla partita con il Palermo mi ha provato da braccetto e da lì in poi ho trovato spazio in quel ruolo”. Cassandro si è detto soddisfatto della nuova collocazione tattica, ritenendola più adatta alle sue caratteristiche rispetto al ruolo di quinto, che richiede qualità differenti. In quella posizione sente di poter incidere sia in fase difensiva sia in quella offensiva.

Il difensore ha poi parlato delle difficoltà iniziali, sottolineando come un periodo di ambientamento fosse fisiologico dopo i numerosi cambiamenti tra rosa e staff. A suo avviso, il gruppo è stato bravo a restare compatto e fiducioso nel lavoro quotidiano, raccogliendo ora i frutti di quanto seminato. Parole di grande stima anche per il tecnico Aquilani: “Mi ha sorpreso moltissimo. Aveva un’identità ben precisa: costruzione dal basso e occupazione del campo che permette alla squadra di creare superiorità numerica”. Cassandro ha evidenziato soprattutto la mentalità dell’allenatore: “Ci sprona ogni giorno a migliorare, la sua qualità migliore è quella di non accontentarsi mai”. Un atteggiamento che ammira molto, perché dimostra la costante ricerca di crescita nonostante il prestigio del suo passato.

Infine, lo sguardo agli obiettivi. “Questa stagione vogliamo toglierci grandi soddisfazioni e cerchiamo di vincere ogni partita”, ha dichiarato, ribadendo la consapevolezza della forza del gruppo. A livello personale punta a crescere giorno dopo giorno e a riconquistare la Serie A, ammettendo che a Lecce forse non è riuscito a sfruttare fino in fondo l’opportunità che si era presentata e che proprio per questo oggi lavora con ancora maggiore determinazione per migliorarsi costantemente.