Catanzaro, Aquilani: "Vogliamo i tre punti con il Frosinone, ma servirà la gara perfetta"

Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, Alberto Aquilani ha fatto il punto sul momento del Catanzaro in conferenza stampa. Come riportato da Calciocatanzaro.it, il tecnico giallorosso ha sottolineato la crescita della squadra, spiegando che “abbiamo raggiunto un livello di maturità importante e stiamo vivendo un momento positivo”. Secondo l’allenatore, la consapevolezza nei propri mezzi è aumentata grazie ai risultati, perché “quando arrivano si lavora sempre meglio”. La vera forza del gruppo, ha aggiunto, resta la coesione: “È ciò che non dobbiamo mai perdere”. All’interno dello spogliatoio c’è anche “una sana competizione”, con tutti i ragazzi che “lavorano sodo ogni giorno per ritagliarsi spazio”.

Parlando dell’avversario, Aquilani ha messo in guardia sulle difficoltà della gara: “Ci aspetta una partita ricca di insidie”. Il Frosinone, ha spiegato, è una squadra con valori importanti, rimasta a lungo nelle zone alte della classifica nel girone d’andata. Pur reduce da un’annata complicata, può contare su individualità di spessore e su un allenatore che sta facendo bene. Tuttavia, il tecnico non considera il match uno snodo decisivo della stagione: “Non credo sarà la partita che decide tutto, mancano ancora tante gare”. Il Catanzaro sta bene ed è consapevole della propria forza, ma dovrà dimostrarlo sul campo. L’andata, disputata con l’atteggiamento giusto ma conclusa con una sconfitta, è la prova che “qualcosa si poteva fare diversamente”. Per questo, ha ribadito, “domani vogliamo i tre punti e servirà una prestazione perfetta”.

Aquilani ha poi evidenziato come le avversarie affrontate di recente abbiano messo in difficoltà anche le prime della classe. Se il Catanzaro è riuscito a tener testa a tutti, è merito dei ragazzi che stanno mettendo in campo “fame e determinazione oltre alle loro qualità”. In un campionato equilibrato come la Serie B, ha sottolineato, non si può mai abbassare la guardia. Fondamentale anche l’apporto del pubblico: “La gente ci dà una spinta importante, il loro calore lo sentiamo ogni giorno”. Per questo la squadra cerca sempre di dare qualcosa in più, perché “vogliamo tirare fuori il 110%”.

Dal punto di vista tattico, il tecnico si aspetta una partita aperta e intensa, con due squadre che pressano alto e giocano uomo contro uomo. In un contesto del genere, sarà decisiva la qualità individuale ma anche la capacità di vincere i duelli: “Mi auguro di vincerne il più possibile, sarà un aspetto fondamentale”.

Spazio anche ai calci piazzati, fattore sempre più determinante nel calcio moderno. Aquilani ha ricordato che “il 30% dei gol nasce da palla inattiva”, sottolineando come il Frosinone disponga di uno dei migliori battitori della categoria e di ottimi saltatori. Il Catanzaro lavora con attenzione su queste situazioni e dovrà restare concentrato per limitare la pericolosità avversaria.



Infine, uno sguardo alla classifica e alle ambizioni. Una vittoria rappresenterebbe “un segnale forte soprattutto a noi stessi”, mentre la graduatoria sarebbe solo una conseguenza. La squadra sta andando oltre le aspettative iniziali, ma l’obiettivo resta quello di crescere giorno dopo giorno, senza fare calcoli e senza accontentarsi. “Non dobbiamo porci limiti, ma nemmeno distrarci: pensiamo a migliorarci partita dopo partita”.