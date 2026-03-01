Catanzaro, Aquilani: "Ghedjemis fuori categoria. Una partita che in B non si vede"

Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, ha parlato nel post-partita dopo il pareggio casalingo contro il Frosinone: "Credo che ci sono due aspetti, il rammarico e l'orgoglio di aver visto una squadra meravigliosa. Vado a casa contento perchè ho visto una squadra che ha affrontato un avversario forte giocando alla pari se non di più. Se andiamo a casa con rammarico qualche pensiero ci deve venire. Se avessimo concretizzato di più l'avremmo portata a casa e sarebbe stata una cosa clamorosa. Andiamo a casa col rammarico perchè sul 2-0 l'acquolina in bocca ti viene".

Sul pari: "Per me è stata una partita bellissima, una partita che in B non si vede. Ci dà consapevolezza che ce la possiamo giocare. Credo sia corretto pensare che dobbiamo andare a casa e pensare che siamo forti. Adesso tra tre giochi si rigioca, questa gara si preparava da sola. Ora mi prende vedere domani i ragazzi arrabbiati".

Sulla scelta di Frosinini: "La scelta è stata dettata da Ghedjemis che è fuori categoria. Frosinini ha più motore tra i nostri e ho pensato che potesse limitarlo e lo ha fatto. Gli ho chiesto di spingere anche di più rispetto all'andata. Ci sono tre gare in pochi giorni, bisogna gestire le energie. Il calcio è questo si poteva vincere e perdere, non mi sembrava una gara di serie B".

Sul sogno dei tifosi: "Credo che qui si sogna a prescindere dalle mie parole, sognare non costa nulla".

Se la gara sia uno spot per il nostro calcio: "Ho visto una bellissima partita tra due squadre che hanno provato a vincerla con calciatori forti che non speculano. L'amarezza è il 2-1 subito. Sono piccoli momenti dove possiamo crescere. Abbiamo regalato qualcosa alla gente che penso si sia divertita".

Su Liberali: "Ragazzo straordinario che ha delle qualità importanti. Questo è il livello che deve mantenere".