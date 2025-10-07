Barella col sorriso all'Inter: "Sono da 7 anni qua, ho sempre sognato un gruppo così"

"Si può parlare dei nostri genitori che sono stati degli esempi, ci hanno fatto crescere in una determinata maniera che ora cerchiamo di trasmettere ai nostri figli. E le nostre mogli sono degli esempi per loro. E noi cerchiamo di esserlo, però siamo visti da tante altre persone e anche se ogni tanto si sbaglia, perché in campo si può avere magari un atteggiamento sbagliato, cerchiamo di fare del nostro meglio per essere degli esempi per i bambini che vogliono giocare a San Siro o in Serie A un giorno. Ma in tutti i livelli". Parla a cuore aperto Nicolò Barella, vice capitano e centrocampista dell'Inter, nel format 'Wheel Talk' a proposito del concetto di "esempio" nella vita e non solo.

Ricordandosi anche delle sue origini nel mondo del calcio: "Vengo da una società dove c'era tanta appartenenza, la Sardegna è un popolo molto legato alle sue tradizioni e quindi anche io sono cresciuto con delle persone da tanti anni in società. Quando sono arrivato stava finendo il loro ciclo, però mi hanno insegnato e trasmesso il senso di sacrificio, giocare per quella maglia. E il fatto che stia rivivendo tutto questo ora con voi, che siamo tanti anni qua, sono ormai 7 anni... insieme, cerchiamo di fare il nostro meglio."

E ha concluso a proposito della sua permanenza all'Inter: "È una cosa che mi fa molto piacere, ho sempre sognato di avere un gruppo così, crescendo insieme, e siamo riusciti a farlo. Quindi cerchiamo di essere degli esempi fuori, in campo, nello spogliatoio per i nuovi che arrivano. Sono molto contento di come sia andato tutto questo".