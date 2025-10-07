Juventus, quando torna Bremer: una data cerchiata in rosso per essere al top della forma

La Juventus può sfruttare la sosta nazionali a suo vantaggio. L'infermeria infatti cominciava a riempirsi eccessivamente e ora i bianconeri cercheranno di rimettere in sesto alcuni giocatori in vista della ripresa del campionato. Infatti, secondo quanto riportato da SportMediaset, arrivano infatti buone notizie su Gleison Bremer e Fabio Miretti. Per quanto riguarda il difensore brasiliano, ha saltato le partite con Villarreal e Milan per un fastidio al ginocchio sinistro, ma ha recuperato e ora avrà quattro giorni di riposo per tornare al top della forma.

Il suo obiettivo, al pari di Miretti (ko da inizio agosto per una lesione muscolare), è di rimettere piede in campo per la trasferta contro il Como (19 ottobre). Specialmente in ottica maxi-sfida di Champions League contro il Real Madrid che arriverà tre giorni dopo la gara con la ciurma di Fabregas. Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi: Bremer è rimasto fuori dal giro dell'undici titolare della Juve in via precauzionale. E per evitare di incappare in dinamiche sfortunate, visto che arriva da un gravissimo infortunio. E il peso nella retroguardia ce l'ha, ed è enorme.

Intanto Igor Tudor, allenatore bianconero, deve fare i conti con l'infortunio di Juan Cabal e tenere monitorate le condizioni di Khephrén Thuram. Ma alla ripresa del campionato si ritroverà con il gruppo quasi al completo. E Bremer dovrebbe tornare in tempo subito dopo la fine della sosta nazionali.