Dodici anni dopo Izzo torna a esultare con l'Avellino: e anche questa volta è un gol decisivo

A distanza di 12 anni dall’ultima volta Armando Izzo torna a segnare un gol con la maglia dell’Avellino. L’ultimo era arrivato in un marzo del 2014 quando contro l’Empoli segnò il gol dell’1-0 nella sua ultima stagione in Irpinia prima di una carriera che lo ha visto protagonista a lungo in Serie A con le maglie di Genoa, Torino e Monza.

Il ritorno

A gennaio, dopo mezza stagione con i brianzoli (14 presenze e tre gol), l’esperto centrale aveva deciso di tornare a casa per chiudere un cerchio e aiutare la squadra biancoverde a mantenere la categoria. Un’avventura iniziata non benissimo a causa di un infortunio al polpaccio che lo tenne fermo per un mese veramente terribile per la squadra allenata da Raffaele Biancolino (4 sconfitte in sette gare e una sola vittoria) che alla fine dei conti è costata proprio la panchina all’ex attaccante.

Con lui è un altro Avellino

Il suo rientro ha fatto però la fortuna di Davide Ballardini che è potuto passare alla linea difensiva a quattro, dopo aver adottato quella a tre marchio di fabbrica del predecessore, dando solidità maggiore dietro e innescando una serie positiva di tre successi che ora proiettano l’Avellino ai piedi della zona play off. Questa sera, nello scoppiettante 3-2 contro il SudTirol, è arrivato anche il suo primo gol in questa seconda esperienza irpina e anche questa volta si tratta di un gol decisivo: la zampata del centrale difensivo a dieci minuti dalla fine ha permesso infatti di inanellare non solo un altro successo, ma anche di portarsi ad appena un punto dal Cesena ottavo e di ipotecare la permanenza in Serie B.