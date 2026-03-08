Avellino, Izzo: "Sono tornato qui con tanta umiltà, ho ancora tanta fame"

Dopo il successo casalingo arrivato in extremis contro il Padova, il difensore dell'Avellino Armando Izzo ha commentato in conferenza stampa: "Innanzitutto volevo chiarire il finale di gara - riporta TuttoAvellino.it - non è successo nulla di che, i tifosi chiedevano di cacciare gli attributi, è tutto chiarito, io ho chiesto solo di essere uniti e di fare un grande finale di stagione, con partite ottime come oggi.

La vittoria? E' importante, venivamo da una brutta sconfitta. La Serie B è una categoria durissima, ma bisogna continuare così. Sono contento di essere tornato in campo, bisogna continuare con fiducia. Ballardini? Ringrazio il mister per le belle parole. Mister Biancolino mi ha cresciuto, mi ha fatto crescere tanto come uomo. Gli auguro il meglio, può essere un grande allenatore. Ballardini lo conosco benissimo, l'ho avuto a Genova, è un allenatore umile, parla poco, ma pretende tanto. Ci può dare tantissimo.

L'essere leader? Io sono tornato qui con tanta umiltà, ho ancora tanta fame - ha concluso - ho lasciato Monza che era primo in classifica. Questo Avellino ha talento, bisogna migliorare e continuare con l'umiltà che abbiamo sempre avuto. Spero di continuare così e speriamo, un giorno, di sognare la Serie A con questa maglia".