Bari, Rao: "La vittoria sul Padova ci darà la scossa. SPAL? Sono rimasto spiazzato"

Conferenza stampa in casa Bari per Emanuele Rao, attaccante approdato in Puglia dopo la scomparsa della SPAL la scorsa estate. Ecco le sue parole riportate da Antenna Sud:

"L’inizio non è stato quello che ci aspettavamo tutti, ci siamo fatti condizionare dagli episodi e spesso abbiamo preso dei gol evitabili. Spero e penso che la vittoria conquistata all’ultima partita ci dia la scossa. Noi continuiamo a lavorare".

Sulla scomparsa del club estense, poi, spiega: "Questa estate sono rimasto spiazzato, nessuno si aspettava il fallimento della Spal. Sono arrivate varie richieste, ma io ho chiamato subito Antenucci per avere dei consigli. Mi ha detto che Bari è una grande piazza. Lui è una bella persona, mi ha aiutato tanto a Ferrara, è un grande esempio, sono stato contento di aver condiviso il campo con lui".

Infine ecco una battuta sul suo idolo: "Mi ispiro a Leao, incontrarlo dal vivo è stata una grande emozione".