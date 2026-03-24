Serie B, altri tre cambi ieri: sono 15 in stagione, come non accadeva dal 2009/10

Ventiquattro ore, tre panchine ribaltate. Il campionato cadetto non si ferma mai, e i numeri aggiornati al 24 marzo 2026 consegnano un dato inequivocabile: sono quindici gli avvicendamenti in Serie B in questa stagione, un totale che non si registrava dal 2009/10.

Il punto sui quindici cambi

I movimenti di ieri hanno riguardato Padova, Reggiana e Spezia. In Liguria è andato in scena un ritorno: Luca D'Angelo riprende in mano una squadra che aveva già guidato, chiudendo a parentesi di Roberto Donadoni. Alla Reggiana è terminata l'esperienza di Lorenzo Rubinacci, con l'arrivo di Pierpaolo Bisoli, terzo allenatore stagionale per i granata, dopo Davide Dionigi. A completare il quadro, il cambio a Padova che passa dalle mani di Matteo Andreoletti a quelle dell'esperto Roberto Breda

Tra i club che hanno già girato due volte: Bari (Caserta-Vivarini-Longo), Empoli (Pagliuca-Dionisi-Caserta) e Sampdoria (Donati-Gregucci-Lombardo). I cambi singoli hanno invece coinvolto Pescara (Gorgone per Vivarini), Mantova (Modesto per Possanzini), Avellino (Ballardini per Biancolino) e Cesena (Cole per Mignani).

Il contesto storico

Quota quindici era già stata raggiunta nelle stagioni 2006/07, 2008/09 e 2009/10, con ancora giornate da giocare. Il termine di paragone più virtuoso del nuovo millennio resta il 2007/08, chiuso con appena otto cambi. La stagione scorsa aveva toccato quota diciannove, quella 2023/24 i venti; il record negativo assoluto appartiene al 2022/23 con ventiquattro avvicendamenti — più altri due avvenuti in estate, prima del via, a Palermo e a Bolzano.

L'era del "terzo uomo"

Come già evidenziato su queste pagine il 12 marzo scorso, cambiare allenatore in Serie B è diventato un riflesso condizionato più che una scelta strategica. I dati evidenziati sono la fotografia di un sistema in cui la panchina viene usata per coprire errori commessi in fase di costruzione della rosa. Con alcuni tecnici che vengono 'riciclati' in corso d'opera più per una convenienza economica che una reale funzionalità con il progetto sportivo.

Con sei giornate ancora da disputare, il traguardo dei diciannove cambi dello scorso campionato è tutt'altro che lontano.