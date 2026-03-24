Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, altri tre cambi ieri: sono 15 in stagione, come non accadeva dal 2009/10

Serie B, altri tre cambi ieri: sono 15 in stagione, come non accadeva dal 2009/10TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 12:04Serie B
Luca Bargellini

Ventiquattro ore, tre panchine ribaltate. Il campionato cadetto non si ferma mai, e i numeri aggiornati al 24 marzo 2026 consegnano un dato inequivocabile: sono quindici gli avvicendamenti in Serie B in questa stagione, un totale che non si registrava dal 2009/10.

Il punto sui quindici cambi
I movimenti di ieri hanno riguardato Padova, Reggiana e Spezia. In Liguria è andato in scena un ritorno: Luca D'Angelo riprende in mano una squadra che aveva già guidato, chiudendo a parentesi di Roberto Donadoni. Alla Reggiana è terminata l'esperienza di Lorenzo Rubinacci, con l'arrivo di Pierpaolo Bisoli, terzo allenatore stagionale per i granata, dopo Davide Dionigi. A completare il quadro, il cambio a Padova che passa dalle mani di Matteo Andreoletti a quelle dell'esperto Roberto Breda
Tra i club che hanno già girato due volte: Bari (Caserta-Vivarini-Longo), Empoli (Pagliuca-Dionisi-Caserta) e Sampdoria (Donati-Gregucci-Lombardo). I cambi singoli hanno invece coinvolto Pescara (Gorgone per Vivarini), Mantova (Modesto per Possanzini), Avellino (Ballardini per Biancolino) e Cesena (Cole per Mignani).

Il contesto storico
Quota quindici era già stata raggiunta nelle stagioni 2006/07, 2008/09 e 2009/10, con ancora giornate da giocare. Il termine di paragone più virtuoso del nuovo millennio resta il 2007/08, chiuso con appena otto cambi. La stagione scorsa aveva toccato quota diciannove, quella 2023/24 i venti; il record negativo assoluto appartiene al 2022/23 con ventiquattro avvicendamenti — più altri due avvenuti in estate, prima del via, a Palermo e a Bolzano.

L'era del "terzo uomo"
Come già evidenziato su queste pagine il 12 marzo scorso, cambiare allenatore in Serie B è diventato un riflesso condizionato più che una scelta strategica. I dati evidenziati sono la fotografia di un sistema in cui la panchina viene usata per coprire errori commessi in fase di costruzione della rosa. Con alcuni tecnici che vengono 'riciclati' in corso d'opera più per una convenienza economica che una reale funzionalità con il progetto sportivo.

Con sei giornate ancora da disputare, il traguardo dei diciannove cambi dello scorso campionato è tutt'altro che lontano.

Articoli correlati
Serie B, Giudice Sportivo: due giornate a Nuamah del Catanzaro. Tutti gli squalificati... Serie B, Giudice Sportivo: due giornate a Nuamah del Catanzaro. Tutti gli squalificati
Serie B, 32ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto Serie B, 32ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto
Serie B, terremoto panchine: Spezia, Padova e Reggiana. Tre cambi in un giorno Serie B, terremoto panchine: Spezia, Padova e Reggiana. Tre cambi in un giorno
Altre notizie Serie B
Serie B, Giudice Sportivo: due giornate a Nuamah del Catanzaro. Tutti gli squalificati... Serie B, Giudice Sportivo: due giornate a Nuamah del Catanzaro. Tutti gli squalificati
Braccio di ferro Mancini-Fredberg: il motivo della contesa è il futuro della panchina... Braccio di ferro Mancini-Fredberg: il motivo della contesa è il futuro della panchina della Samp
Serie B, altri tre cambi ieri: sono 15 in stagione, come non accadeva dal 2009/10... Serie B, altri tre cambi ieri: sono 15 in stagione, come non accadeva dal 2009/10
Padova, arriva Roberto Breda in panchina: cosa cambia dopo l’era Andreoletti Padova, arriva Roberto Breda in panchina: cosa cambia dopo l’era Andreoletti
Dal Latina di allora, a oggi: Di Nardo brilla a Pescara. Facci: "Ci ha sempre creduto,... Esclusiva TMWDal Latina di allora, a oggi: Di Nardo brilla a Pescara. Facci: "Ci ha sempre creduto, e ha i mezzi"
Reggiana da risollevare. Ma è forse più un problema mentale che di modulo: che farà... TMWReggiana da risollevare. Ma è forse più un problema mentale che di modulo: che farà Bisoli?
Il Benevento ha il primo match point dell'anno: domenica può arrivare la promozione... Il Benevento ha il primo match point dell'anno: domenica può arrivare la promozione in B
Reggiana, Bisoli...non a caso. Da subentrato ha sempre portato a casa l'obiettivo... TMWReggiana, Bisoli...non a caso. Da subentrato ha sempre portato a casa l'obiettivo finale
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Che delusione Federico Chiesa: dopo ieri non ha più senso aspettarlo ancora. Viaggio nelle scelte di Gattuso: ecco il perché di tante esclusioni eccellenti
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, margini per ricucire rapporto Ranieri-Gasperini. Il ruolo di Massara nel mirino
Immagine top news n.1 Bologna, confermate le lesioni muscolari per Odgaard e Pobega: i tempi di recupero
Immagine top news n.2 Rudiger obiettivo della Juventus. Ma gli ostacoli per il tedesco sono tanti e diversi
Immagine top news n.3 Zaniolo snobbato nonostante una grande stagione. Ma potrà essere convocato più avanti
Immagine top news n.4 Inizia la missione Mondiale: out Chiesa, c'è Cambiaghi. E Gattuso elogia Bastoni
Immagine top news n.5 Crisi Inter? Parla Marotta: "Niente psicodramma. Più forti anche degli errori arbitrali"
Immagine top news n.6 Serie A, tutti i convocati per la finestra internazionale squadra per squadra
Immagine top news n.7 Elkann: "Pienamente impegnati a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.3 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.4 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli e Milan, chi l'avversaria dell'Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Garzya: "Salvezza, Lecce lotterà fino alla fine. Italia, strano il caso Chiesa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, una vittoria a Verona potrebbe essere la svolta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, i migliori 5 portieri dopo 30 giornate: Falcone resta saldo al comando
Immagine news Serie A n.2 Roma, margini per ricucire rapporto Ranieri-Gasperini. Il ruolo di Massara nel mirino
Immagine news Serie A n.3 Zappi non si arrende: presentato ricorso al Collegio di Garanzia dopo l'inibizione di 13 mesi
Immagine news Serie A n.4 Serie A, la Flop 11 dopo 30 giornate: Sommer fra i pali, due juventini presenti
Immagine news Serie A n.5 Sneijder: "Mourinho punì Balotelli in finale di Champions per un allenamento di un mese prima"
Immagine news Serie A n.6 Pulisic: "Il Mondiale in casa è un sogno. Io sul Monte Rushmore? Sì, insieme a McKennie"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Giudice Sportivo: due giornate a Nuamah del Catanzaro. Tutti gli squalificati
Immagine news Serie B n.2 Braccio di ferro Mancini-Fredberg: il motivo della contesa è il futuro della panchina della Samp
Immagine news Serie B n.3 Serie B, altri tre cambi ieri: sono 15 in stagione, come non accadeva dal 2009/10
Immagine news Serie B n.4 Padova, arriva Roberto Breda in panchina: cosa cambia dopo l’era Andreoletti
Immagine news Serie B n.5 Dal Latina di allora, a oggi: Di Nardo brilla a Pescara. Facci: "Ci ha sempre creduto, e ha i mezzi"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana da risollevare. Ma è forse più un problema mentale che di modulo: che farà Bisoli?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dal primo gol subito al 'Massimino' alla B diretta (forse) sfumata: un lunedì grigio per il Catania
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Luigi Fresco si riprende la Virtus Verona
Immagine news Serie C n.3 Virtus Verona, Fresco torna in panchina: i motivi dell'addio sono venuti a mancare
Immagine news Serie C n.4 Zecca inizia a scaldare i motori: la Torres potrebbe riabbracciarlo per la sfida contro il Pineto
Immagine news Serie C n.5 Novara, Dossena trasforma la stagione: la famiglia Boveri valuta la conferma
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, niente gioco ma punti pesanti. Arechi vuoto in attesa della svolta societaria
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fra derby londinese e Clasico: al via i quarti di finale di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Le italiane in NWSL: esordio con assist per Girelli. Prima rete stagionale per Cantore
Immagine news Calcio femminile n.3 Lehmann: "Lungo contratto col Como Women, ma non mi piaceva. L'Inghilterra è casa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si chiude la 17ª giornata: la Roma allunga, pari per Inter e Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Milan e Como non si fanno male: finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Un punto a testa, finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince