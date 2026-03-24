Serie B, Giudice Sportivo: due giornate a Nuamah del Catanzaro. Tutti gli squalificati
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 32ª giornata del campionato di Serie B.
CLUB
Sanzione di 3.000 euro allo Spezia dopo la gara contro la Juve Stabia "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio del secondo tempo, lanciato due bicchieri di plastica ed una bottiglietta d'acqua in direzione degli Ufficiali di gara".
CALCIATORI
Due giornate di squalifica per Patrick Nuamah del Catanzaro "per avere, al 42° del secondo tempo (del match contro il Cesena, ndr), a giuoco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria".
Un turno di stop, invece, per Gennaro Acampora e Andrea Cagnano del Pescara, Nicola Bellomo del Bari, Leonardo Benedetti della Virtus Entella, Pietro Beruatto dello Spezia, Matteo Brunori della Sampdoria, Alessio Castellini e Rachid Kouda del Mantova, Duccio Degli Innocenti dell'Empoli, Pietro Iemmello del Catanzaro, Julian Illanes della Carrarese, Ilias Koutsoupias del Frosinone, Rui Modesto del Palermo, Andrija Novakovich della Reggiana, Cristian Pastina del Padova ed Emanuele Pecorino del Sudtirol.
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