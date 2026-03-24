Open VAR, Tonolini: "Rigori a Juve e Torino? Giusto assegnarli entrambi". Le spiegazioni

L'ex arbitro Mauro Tonolini, oggi componente CAN, ha commentato gli episodi che hanno portato all'assegnazione di due calci di rigore, in Juventus-Sassuolo e Milan-Torino, durante la trasmissione Open VAR su DAZN. Prima analisi relativa al fallo di mano di Idzes nei minuti finali della sfida dell'Allianz Stadium, che ha portato all'OFR con la quale è stato poi fischiato il penalty per i bianconeri: "In questo caso la difficoltà maggiore dell'episodio non è valutare la punibilità del braccio di Idzes, quanto accertarsi che il pallone venga toccato. Il contatto è effettivamente avvenuto. Il tocco c'è, calcio di rigore chiaro e corretta la decisione finale".

Spazio poi al rigore assegnato al Torino per il fallo di Pavlovic su Simeone: "La decisione è corretta. Arriviamo con una review un po' faticosa. Non siamo contentissimi della revisione, ci abbiamo messo tanto, forse troppo. Le review troppo lunghe possono incrementare dubbi e aspettative. Le immagini mancano di uno zoom sul punto di contatto che poteva rendere maggiormente chiara le motivazioni della scelta effettuata".

Tonolini ha poi continuato: "Pavlovic volta le spalle al pallone, si disinteressa. L'unico obiettivo è fermare Simeone e lo fa con la mano sul volto: è calcio di rigore. Se lo stesso contatto fosse avvenuto sulla spalla del giocatore forse parleremmo di un'altra decisione. Il processo poteva essere più veloce. Fourneau aveva la possibilità di fischiare subito rigore. Se lo avesse fatto avremmo avuto meno problematiche nel gestire la situazione. La decisione poteva essere presa in maniera migliore".