Calafiori e la cena a Londra con Gattuso: "Ha pagato lui... Vi racconto com'è andata"

Riccardo Calafiori e la cena col commissario tecnico Gennaro Gattuso avvenuta lo scorso febbraio. Anche di questo ha parlato il difensore dell'Arsenal nel corso della conferenza stampa di oggi, nel corso del secondo giorno di lavori a Coverciano: "Di sicuro il conto al ristorante l'ha pagato lui (ride, ndr). Si è parlato di calcio, c'erano anche Buffon e Bonucci. E' stata una serata di amici, ci hanno raccontato qualche aneddoto e poi s'è parlato della partita". Alla cena erano presenti anche gli altri italiani che giocano in Inghilterra, quindi Chiesa, Donnarumma, Kayode, Savona, Tonali, Udogie e Vicario.

Nel corso del botta e risposta Calafiori ha poi parlato del suo rapporto con Gennaro Gattuso: "Ho apprezzato molto il comportamento che ha avuto il mister con me, negli ultimi mesi ho sentito più lui di mia madre... E' stato bravo a starmi vicino, anche quando ero fuori. Poi c'è stata la cena a Londra, è stato bello stare insieme e parlare. In questi mesi non abbiamo avuto modo di allenarci, ma c'è poco da allenare e tanto da andare insieme".

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