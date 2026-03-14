Ranocchia: "Ero sicuro che Chivu avrebbe fatto bene. La stagione dell'Inter fin qui è ottima"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha promosso l'operato del suo ex compagno di squadra Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra: "Ero sicuro che avrebbe fatto bene. Le sue qualità si intravedevano già ai tempi del settore giovanile, quando allenava i ragazzi a pochi passi dalla prima squadra".

L'ex centrale si è poi soffermato sulla stagione della squadra che comunque ha sette punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica: "Fin qui è ottima, nonostante l’eliminazione contro il Bodo/Glimt. In Champions League contano i momenti, il clima, il campo e altri piccoli dettagli. Non è un caso che in Norvegia numerosi top club abbiano fatto fatica: il calcio si è evoluto ovunque".

Infine poi un ricordo sull'episodio del passaggio della fascia da capitano da lui a Mauro Icardi: "Sarò sincero: il tema della fascia non mi è mai pesato troppo. Antonio Conte voleva ricomporre la coppia con Bonucci alla Juventus, però rifiutai i bianconeri perché con l’Inter si era creato un legame speciale. Sono rimasto a Milano e ho passato un brutto periodo, ma la storia di Icardi l’ho praticamente dimenticata. A quei tempi c’era così tanta confusione che non potevi concentrarti su questi aspetti...".