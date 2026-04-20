Parma esempio per tutti: Suzuki ripulisce lo spogliatoio dopo ogni partita e allenamento

Il calcio può essere d'esempio positivo per tutti e il Parma è una di quelle società che ha voluto usare le buone maniere per mandare un messaggio anche a chi guarda. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma infatti, così come vuole la cultura giapponese, Zion Suzuki, al termine di ogni partita e ogni allenamento, ripulisce lo spogliatoio.

Non è però l'unico dettaglio che Carlos Cuesta ha voluto curare. Il massaggiatore dei gialloblù infatti ha preso tutte le bottigliette vuote dopo il match contro l'Udinese e le ha buttate nell'apposito contenitore della plastica, a conferma che la raccolta differenziata non è un aspetto che viene trascurato. Infine è evidente anche la cura con cui ogni giocatore ripieghi la tuta con cui entra in campo prima del fischio d'inizio e la riponga nel borsone. La salvezza è arrivata pure grazie a questo.