TMW Pellegrini: "Sarei felice con la Roma fra le prime quattro. Il mio futuro? Solo a fine stagione"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, intervenuto a margine della consegna dei premi Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano, ha parlato anche del suo futuro: "Ovviamente, uno spera sempre di fare le cose nel modo migliore; uno spera sempre di raggiungere la propria felicità. In questo momento posso dire che la mia felicità sarebbe se la Roma riuscisse ad arrivar tra le prime quattro in campionato. L'anno scorso è stato un anno un po' particolare per questo ho chiesto al mio agente di lasciarmi fuori da tutto quest'anno.

Io ho iniziato questo percorso perché amo giocare a calcio. Per me, entrare in campo tutti i giorni per allenarmi è ciò che più desidero la mattina e ciò che più sogno quando mi metto a dormire.

Quindi ho detto che quest'anno non esiste nient'altro, quindi sono stato sempre chiaro con lui: io quest'anno gioco a calcio. Poi, alla fine dell'anno, ci chiameremo, ci siederemo davanti a un piatto di pasta e cercheremo quello che è meglio per me; e quello che è meglio per me, lo valuteremo insieme".