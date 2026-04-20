Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: out Solomon e Stulic, Vanoli sceglie Harrison

Il Lecce per uscire dalla zona retrocessione, la Fiorentina per conquistare virtualmente la salvezza. Dalle 20:45 al Via del Mare scenderanno in campo le due formazioni, che chiuderanno la 33^ giornata di Serie A.

Vanoli risponde con il 4-1-4-1. In porta agirà il solito De Gea, in difesa invece non ci saranno Rugani e Balbo, ma i titolarissimi Pongracic, Ranieri e Gosens, ormai una certezza per il tecnico dei viola. A centrocampo, oltre ai già annunciati Fagioli, Mandragora e Ndour, sugli esterni agiranno Gudmundsson a sinistra e Harrison a destra, con Solomon in panchina. In attacco spazio ovviamente per Piccoli. Di seguito le formazioni ufficiali:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, N'Dri; Cheddira. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, Perez, Helgason, Gandelman, Gaby Jean, Banda, Gorter, Marchwinski, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Solomon, Fazzini, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Puzzoli, Fabbian. Allenatore: Paolo Vanoli.