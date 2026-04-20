Gullit: "L'Italia ha dimenticato il suo DNA, pensare alla difesa come ha sempre fatto"

Ruud Gullit, ex centrocampista del Milan, intervenuto a margine dei Laureus World Sports Awards, ha parlato della crisi del calcio italiano, sottolineando la necessità per l’Italia di ritrovare la propria identità.

“L’Italia ha dimenticato il suo DNA: pensare alla difesa. Deve ritrovarlo. L’ultima volta che ha vinto aveva Bonucci e Chiellini in difesa. Non significa piazzare il pullman davanti alla porta, ma tornare a difendere bene. Ora va di moda il tiki-taka, ma ognuno deve valorizzare le proprie qualità: l’Italia deve tornare a difendere come ha sempre fatto”.