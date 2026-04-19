Serie C, Girone A: ancora 3 posti senza padrone. Ecco chi se li giocherà alla 38ª

Vicenza già promosso in Serie B e Virtus Verona, Pro Patria e Triestina retrocesse direttamente in Serie D, cancellando i playout nel Girone A di Serie C.

La domanda adesso è questa: c'è ancora qualcosa da decidere in questo girone negli ultimi 90' della stagione regolare? La risposta è assolutamente sì: il novero delle formazioni che prenderanno parte ai playoff promozione.

Ad oggi, con una sola gara ancora da disputare: sono sicure di prendervi parte Union Brescia, Lecco, Trento, Renate, Cittadella e Lumezzane (da oggi). Rimangono, dunque, ancora tre pass da assegnare con la classifica che recita: Alcione Milano 51, AlbinoLeffe 50, Arzignano Valchiampo 50, Giana Erminio 49 e Inter U23 48.

Tutto passerà dunque dall'ultima giornata. Che ha per le squadre prese in esame questo programma:

Alcione Milano-AlbinoLeffe

Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli

Cittadella-Giana Erminio

Inter U23-Union Brescia

Tre posti ai playoff da assegnare, quattro match decisivi, cinque squadre in lotta e pure uno scontro diretto. Cosa si può volere di più?