Cesena, la nota del club sul divieto di vendita dei biglietti per il match contro la Reggiana

In seguito al provvedimento emesso in data odierna dal Prefetto della Provincia di Reggio Emilia, che dispone il divieto di vendita dei biglietti ai residenti delle Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna per la partita AC Reggiana - Cesena FC, in programma sabato 17 gennaio al Mapei Stadium - Città del Tricolore, il Cesena FC intende esprimere tutta la propria amarezza verso tale disposizione.

Desta, infatti, particolare stupore e rammarico il fatto che tale provvedimento si basi su episodi risalenti alla partita d’andata tra le due squadre, disputatasi lo scorso 4 ottobre, che non vedono in alcun modo coinvolti, se non come parte lesa, i sostenitori bianconeri.

Nel rispetto del lavoro e delle decisioni adottate da tutte le autorità di pubblica sicurezza, nei confronti delle quali il Cesena FC ha sempre garantito e continuerà a garantire la massima collaborazione, il Club bianconero ritiene lecito e doveroso pretendere maggiore attenzione nell'applicazione di limitazioni e restrizioni indirizzate ai propri sostenitori.

I tifosi rappresentano l'essenza del gioco del calcio e, nel rispetto dei valori più profondi di questo sport, non è accettabile che gli stessi vengano privati in modo generalizzato ed indistinto della possibilità di assistere ad una partita della propria squadra.