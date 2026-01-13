Vicenza, Zonta: "L'anno giusto per il ritorno in B? Speriamo, ce lo meritiamo"

Ospite della trasmissione 'Rigorosamente Calcio' in onda su TVA, Loris Zonta, centrocampista classe 1998 in forza al Vicenza, ha parlato del fantastico avvio di stagione della formazione allenata da Fabio Gallo. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal:

“È l’anno giusto? Speriamo perché ce lo meritiamo. Il segreto? La grande compattezza di squadra, lavoriamo tutti insieme per avere il rischio zero. Calo di forma fisica in queste due prime partite del girone di ritorno? Nel ritorno le squadre ti conoscono già e storicamente è più difficile dell’andata, i punti pesano anche per le squadre che si devono salvare, poi tutti ti vogliono battere se sei in testa.

Le critiche? Il mister dice quello che pensa, è molto sincero e quando percepisce qualcosa lo dice chiaramente, le critiche non sono piaciute per quello che ha fatto la squadra fino adesso. Il ruolo da esterno? Gallo mi ha sempre detto che mi vede da mezzala e pertanto ho giocato lì anche se in passato ho fatto ruoli non miei. Le tue origini vicentine? È un’emozione incredibile, ho giocato quasi più di 200 partite con questa maglia e mi fa piacere vedere che anche mio figlio si emoziona quando viene allo stadio.

I tifosi? Con loro parlo anche in dialetto e penso che faccia piacere vedere ragazzi del territorio, anche ai ragazzi che vengono da fuori penso che abbiano capito l’importanza del gruppo. Rapporti di amicizia con i compagni? Con Pippo Costa ci vediamo praticamente ogni giorno, sono amicizie che nascono all’interno del gruppo ma ci vediamo anche fuori, così con Carraro e Cavion, ma in genere con tutti. Un messaggio ai tifosi? Promesse non mi piace farli, chiedo di sostenerci come sempre fatto e noi lo faremo in campo per divertirci sempre, sia in casa che in trasferta.

Il fatto di non essere titolare? Giocando con due mezzali è difficile fare i 90’ e poi c’è la possibilità di cambiare, io cerco di dare il massimo e aiutare la squadra".