Serie B, i migliori portieri dopo la 19ª giornata: Klinsmann insegue Joronen

Nel fine settimana si è chiuso il girone d’andata della Serie B che ha visto il Frosinone laurearsi ‘campione d’inverno’ davanti a Venezia e Monza, mentre in coda proseguono i momenti di crisi di Sampdoria, Spezia e Bari.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la diciannovesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Portieri

1. Joronen (Palermo) 6.47 (18)

2. Klinsmann (Cesena) 6.39 (19)

3. Daffara (Avellino) 6.30 (10)

4. Pigliacelli (Catanzaro) 6.29 (19)

5. Fulignati (Empoli) 6.29 (19)