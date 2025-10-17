Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
De Biasi, doppio ex di Palermo-Modena: "Sottil sa motivare, Inzaghi mi ricorda Gigi Simoni"

© foto di Lorenzo Marucci
Claudia Marrone
Oggi alle 10:48Serie B
Claudia Marrone

Prenderà il via questa sera l'8ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto, nella giornata di domenica. E tra i match in programma tra due giorni, quello tra Palermo e Modena, di cui mister Gianni De Biasi è doppio ex.

Proprio per questo, il tecnico è stato contatto dal Corriere dello Sport, e questo è il suo parere in merito alle due squadre: "Sottil è uno di carattere, ha il polso della situazione, sa motivare. Come allenatore ha l'età giusta, spesso i giovani sono traditi dalla smania di strafare. Per me il Modena lassù non è una sorpresa, ha una proprietà importante e una visione. Idem il Palermo, ci sono tutte le caselle al posto giusto. E Inzaghi per me è come Gigi Simoni, che negli anni '80 era il re delle promozioni. Vinceva e poi sceglieva di tornare in B per rivincere altrove. Ma Pippo col Palermo in A conta di starci in pianta stabile".

Pohjanpalo e Gliozzi, rispettivamente attaccanti dei rosanero e dei gialloblù, sono poi definiti gli elementi che potrebbero fare la differenza, per De Biasi, ma attenzione: da non sottovalutare Palumbo, "non perché sia un ex ma perché ha qualità e inventiva".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
