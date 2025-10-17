De Biasi, doppio ex di Palermo-Modena: "Sottil sa motivare, Inzaghi mi ricorda Gigi Simoni"

Prenderà il via questa sera l'8ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto, nella giornata di domenica. E tra i match in programma tra due giorni, quello tra Palermo e Modena, di cui mister Gianni De Biasi è doppio ex.

Proprio per questo, il tecnico è stato contatto dal Corriere dello Sport, e questo è il suo parere in merito alle due squadre: "Sottil è uno di carattere, ha il polso della situazione, sa motivare. Come allenatore ha l'età giusta, spesso i giovani sono traditi dalla smania di strafare. Per me il Modena lassù non è una sorpresa, ha una proprietà importante e una visione. Idem il Palermo, ci sono tutte le caselle al posto giusto. E Inzaghi per me è come Gigi Simoni, che negli anni '80 era il re delle promozioni. Vinceva e poi sceglieva di tornare in B per rivincere altrove. Ma Pippo col Palermo in A conta di starci in pianta stabile".

Pohjanpalo e Gliozzi, rispettivamente attaccanti dei rosanero e dei gialloblù, sono poi definiti gli elementi che potrebbero fare la differenza, per De Biasi, ma attenzione: da non sottovalutare Palumbo, "non perché sia un ex ma perché ha qualità e inventiva".