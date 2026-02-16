Catanzaro e Polito avanti insieme: con la salvezza matematica scatta il rinnovo del ds

Ciro Polito e il Catanzaro continueranno la loro avventura assieme. La vittoria dei giallorossi contro il Mantova infatti ha fatto tagliare il traguardo della salvezza matematica con ben 13 giornate d’anticipo. Il Catanzaro infatti è salito a quota 41, oltre la quota necessaria per la permanenza in cadetteria che è fissata al momento a 39 punti.

Il raggiungimento dell’obiettivo ha così fatto scattare, come riporta USCatanzaroCalcioNews.it, il rinnovo automatico presente nel contratto del direttore sportivo Polito per un’altra stagione. L’ex portiere dunque sarà ancora l’uomo mercato dei calabresi dove è arrivato nel giugno 2024 a seguito dell’addio con il Bari dove aveva sfiorato la promozione in Serie A, sconfitta in finale contro il Cagliari, e successivamente una salvezza ai play out contro la Ternana.