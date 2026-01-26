Reggiana, è addio con lo sloveno Stulac: risolto consensualmente il contratto
Dopo un anno e mezzo con la maglia della Reggiana, dove ha collezionato 15 presenze totali di cui appena quattro - per un totale di 31 minuti in campo – in questa stagione, il centrocampista Leo Stulac saluta la formazione emiliana. Lo comunicano i granata con una breve nota sui propri canali ufficiali: “AC Reggiana comunica ufficialmente la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Leo Stulac. Buona fortuna, Leo”.
Per lo sloveno classe ‘94 dunque ci sarà ora l’opportunità di accasarsi altrove a parametro zero anche dopo la chiusura del mercato in Italia prevista per il due febbraio. A fine dicembre il suo nome era stato accostato all'Union Brescia dove ritroverebbe quel Eugenio Corini che l'ha allenato in passato al Palermo.
