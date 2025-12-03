Frosinone, Doronzo: "Sorpresi sia dalla scorsa stagione che da questa"

Piero Doronzo, direttore generale del Frosinone Calcio, è intervenuto durante 11 in Campo, format di LaC TV

“Se devo essere sincero, sono sorpreso sia per l’andamento della scorsa stagione che di questa in corso. Purtroppo l’anno scorso è successo di tutto, e nessuno avrebbe scommesso un euro sul fatto che il Frosinone si sarebbe salvato per effetto di una mancata iscrizione o retrocessione a tavolino del Brescia.

Allo stesso modo, nessuno poteva pensare che quest’anno la squadra potesse essere lì sopra a questo punto. Si è creato un grande gruppo, dunque l’intento è quello di fare un campionato più tranquillo di quello passato. Poi è chiaro che l’entusiasmo si alimenta con i risultati, e fortunatamente stanno arrivando.

Catanzaro? Porto un bel ricordo di quel periodo, anche per il bel rapporto che c’è con il presidente Floriano Noto che incontro spesso alle assemblee di Lega. Diciamo che sono stato il primo dirigente dell’era Noto e, da quell’anno, ha scoperto molti segreti del calcio e adesso per merito suo il Catanzaro è una società seria”.