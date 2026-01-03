Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Frosinone, Doronzo: "Contenti di come vanno le cose. Abbiamo riaperto gli abbonamenti"

Frosinone, Doronzo: "Contenti di come vanno le cose. Abbiamo riaperto gli abbonamenti"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:34Serie B
Tommaso Maschio

“Siamo all’inizio di un nuovo anno che speriamo continui sulla falsa riga dello scorso. Siamo contenti di come stiamo andando e abbiamo ritenuto opportuno dare una possibilità a chi, a inizio stagione, non era molto convinto, figlio di un campionato sofferto. Il presidente ha quindi voluto riaprire la campagna abbonamenti per le restanti undici partite". Il direttore generale del Frosinone Pietro Doronzo ha parlato in conferenza stampa della riapertura degli abbonamenti in casa ciociara annunciata oggi soffermandosi poi anche sul momento della squadra in vista della ripresa: "Ringraziamo gli abbonati che hanno dato fiducia alla squadra quest’anno e speriamo di ringraziarne altri che, da qui a fine campionato, vorranno fare lo stesso. Il tifo è il carburante giusto per la nostra squadra e speriamo di essere accompagnati da uno stadio sempre pieno”.

Direttore, il campionato sta regalando soddisfazioni che forse non ci si aspettava a inizio anno. Questa iniziativa significa che non si vuole smantellare la squadra?
“Il presidente lo conoscete molto bene e sapete quanto tenga a questa squadra. Ha dato delle linee guida a inizio anno e spetta a noi seguirle. Lavoriamo per il bene del club seguendo le sue direttive, perché alla fine ciò che conta è il Frosinone. Tutto quello che sarà possibile fare per il bene di questa società verrà fatto”.

Qual è il punto sui giocatori che state recuperando, come ad esempio Gori? Lo vedremo presto in campo?
“Gori era già in condizione di giocare da un paio di settimane. L’infortunio al ginocchio è stato brillantemente superato. Oggi riprende gli allenamenti, avrà magari una settimana per rimettersi al passo, ma a breve lo vedremo in campo. È il primo acquisto dell’anno”.

Ha la percezione che il 2026 possa essere un anno importante per la crescita aziendale? Sente il peso di queste responsabilità?
“Il peso assolutamente no, altrimenti non potrei fare questo lavoro. Questa è una società che cerca sempre di migliorarsi ed è cresciuta tantissimo nel tempo grazie alla visione e ai sacrifici del presidente Stirpe. Se oggi siamo una realtà ben considerata in Italia e all’estero è perché abbiamo lavorato bene, non solo negli ultimi anni, ma in tutti i vent’anni in cui il Frosinone è della famiglia Stirpe. Se conosco bene il presidente, il suo unico obiettivo è tenere sempre il Frosinone nella massima considerazione, garantendo sostenibilità”.

Ci può fare un bilancio del 2025 del Frosinone, considerando anche settore giovanile e femminile?
“I primi sei mesi sono stati di sofferenza, con una salvezza arrivata per motivi non legati esclusivamente al calcio giocato. L’auspicio è continuare sul trend attuale e migliorare. Per quanto riguarda la Primavera, abbiamo raggiunto la promozione in Primavera 1 e ora c’è da mantenere la categoria, perché è un campionato che dà lustro al settore giovanile. Il femminile sta ottenendo buoni risultati in Serie B, quindi credo che tutto ciò che abbiamo programmato sia stato rispettato e l’obiettivo è mantenere questa linea, magari crescendo ancora”.

Qual è l’obiettivo di questa campagna abbonamenti invernale?
“Non guardiamo tanto al numero, quanto all’entusiasmo che questa squadra ha acceso nella gente. A luglio c’era un po’ di scetticismo, oggi invece la curiosità è stata stimolata. Abbiamo dato quasi un girone intero per dare fiducia alla squadra. Chiunque verrà sarà ringraziato da noi e dalla squadra”.

Che segnale è passare da una possibile retrocessione al primo posto attuale?
“È un segnale della forza di una proprietà che ha saputo risollevarsi, sviluppando progetti e che, attraverso il lavoro, ha raggiunto questi risultati”.

Articoli correlati
Frosinone, Doronzo: "Sorpresi sia dalla scorsa stagione che da questa" Frosinone, Doronzo: "Sorpresi sia dalla scorsa stagione che da questa"
Frosinone, Doronzo: "Veniamo da un buon momento, ma con il Bari sarà una gara difficile"... Frosinone, Doronzo: "Veniamo da un buon momento, ma con il Bari sarà una gara difficile"
Frosinone, Doronzo: "A giorni il rinnovo di Bracaglia. Per Ghedjemis non c'è urgenza"... Frosinone, Doronzo: "A giorni il rinnovo di Bracaglia. Per Ghedjemis non c'è urgenza"
Altre notizie Serie B
Un rinforzo per Donadoni: lo Spezia si assicura Sernicola dalla Cremonese UfficialeUn rinforzo per Donadoni: lo Spezia si assicura Sernicola dalla Cremonese
Entella, vicino un colpo a centrocampo: in arrivo Niccolò Squizzato del Pescara TMWEntella, vicino un colpo a centrocampo: in arrivo Niccolò Squizzato del Pescara
Frosinone, Doronzo: "Contenti di come vanno le cose. Abbiamo riaperto gli abbonamenti"... Frosinone, Doronzo: "Contenti di come vanno le cose. Abbiamo riaperto gli abbonamenti"
Mantova, possibile sfida al Bari per un attaccante in uscita dalla Samp: piace Cuni... Mantova, possibile sfida al Bari per un attaccante in uscita dalla Samp: piace Cuni
Padova, Giunti e Vlasic i nomi per il centrocampo. Smentiti i nomi di Bellemo e Touré... Padova, Giunti e Vlasic i nomi per il centrocampo. Smentiti i nomi di Bellemo e Touré
Spezia, si lavora agli ultimi dettagli per Mendes. L'obiettivo è averlo per Bolzano... Spezia, si lavora agli ultimi dettagli per Mendes. L'obiettivo è averlo per Bolzano
Porte girevoli in attacco per il Giugliano: Njambe al Teramo. Arriva Volpe dal Monopoli... UfficialePorte girevoli in attacco per il Giugliano: Njambe al Teramo. Arriva Volpe dal Monopoli
Avellino, ecco il comunicato sull'acquisto di Sala: il terzino ha firmato per 2 anni... Avellino, ecco il comunicato sull'acquisto di Sala: il terzino ha firmato per 2 anni e mezzo
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
2 Inter-Bologna, le probabili formazioni: confermata la ThuLa. Italiano ritrova Cambiaghi
3 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
4 Serie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, Piccoli dal 1'
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cagliari, Pisacane: "Mio fratello fuori pericolo di vita, mio padre non è stato aggredito"
Immagine top news n.1 Danilo sotto la curva dello Stadium: "Nessuno mi toglierà mai la maglia della Juve dal cuore"
Immagine top news n.2 Lazio, ecco i dettagli dell'offerta del Fenerbahce per Guendouzi. Il giocatore ha già aperto
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Pisa resta penultimo, Sassuolo sopra l'Atalanta
Immagine top news n.4 Il clamoroso caso dei prestiti della Roma: a gennaio possono risolvere tutti
Immagine top news n.5 Cancelo-Inter, Acerbi o De Vrij all'Al Hilal: si lavora per chiudere. Ma il Barça c'è...
Immagine top news n.6 Leoni ammette: "Dalle big italiane solo voci, niente di concreto. Poi è arrivato il Liverpool..."
Immagine top news n.7 L'Inter spinge per Cancelo: all'Al Hilal con Inzaghi uno tra Acerbi e De Vrij
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona-Torino, i convocati di Paolo Zanetti: Akpa-Akpro ancora fuori
Immagine news Serie A n.2 Il jolly McKennie rimette le cose a posto: la Juventus pareggia contro il Lecce al 50'
Immagine news Serie A n.3 Chivu: "Mi diverto quando vedo mille polemiche su cose che non c'entrano con la realtà"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Pisacane: "Mio fratello fuori pericolo di vita, mio padre non è stato aggredito"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Ramadani al 45': "Dobbiamo restare compatti e sfruttare le nostre occasioni"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, la gioia di Leris e Angori: "Siamo contenti di questo pareggio. Grazie ai tifosi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella, vicino un colpo a centrocampo: in arrivo Niccolò Squizzato del Pescara
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Doronzo: "Contenti di come vanno le cose. Abbiamo riaperto gli abbonamenti"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, possibile sfida al Bari per un attaccante in uscita dalla Samp: piace Cuni
Immagine news Serie B n.4 Padova, Giunti e Vlasic i nomi per il centrocampo. Smentiti i nomi di Bellemo e Touré
Immagine news Serie B n.5 Spezia, si lavora agli ultimi dettagli per Mendes. L'obiettivo è averlo per Bolzano
Immagine news Serie B n.6 Porte girevoli in attacco per il Giugliano: Njambe al Teramo. Arriva Volpe dal Monopoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, pronto l'assalto a Letizia del Pescara: presentata un'offerta importante
Immagine news Serie C n.2 Siracusa, mister Turati annuncia: "Ci hanno salutato in 4. E non ci sono operazioni in entrata"
Immagine news Serie C n.3 Giugliano, in arriva il difensore Pedro Justiniano. L'attaccante Nepi piace a quattro club
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle prime gare dell'anno: vincono Cittadella e Juve NG. Cade l'Ascoli
Immagine news Serie C n.5 Torres, torna il giovane Iovieno dal Barletta. Interrotto in anticipo il prestito
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Aronica: "Sapevamo del deferimento. Canotto? Ha chiesto di andare via"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Napoli, Conte non ha mai vinto contro Sarri
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.3 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…