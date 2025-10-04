Frosinone ko a Venezia. Alvini: "Risultato pesante figlio di nostre disattenzioni"

Arriva al “Penzo” di Venezia la prima battuta d’arresto del Frosinone, sconfitto con un secco 3-0 dal Venezia. Nella sala stampa nell’impianto di Sant’Elena è intervenuto il tecnico Massimiliano Alvini analizzando la prestazione della sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Tuttofrosinone.com:

“Sconfitta meritata ma il punteggio è ampio. All'interno di questo partita che per buoni tratti è stata buona. Vittoria meritata del Venezia ma il risultato ma troppo pesante per quanto fatto in campo ma arrivata da nostre disattenzioni. Abbiamo facilitato il percorso al Venezia con i nostri errori. Al di là di questo ho visto una squadra che non ha fatto troppo male. Secondo me abbiamo fatto un secondo tempo di spessore, guardiamo avanti e cerchiamo di migliorare ".