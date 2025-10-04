Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica"

Il Venezia chiude come meglio non potrebbe il ciclo di tre partite, rifilando un secco 3-0 al Frosinone dando un segnale inequivocabile al campionato. Al termine della gara ha parlato il tecnico Giovanni Stroppa, esaltando la prestazione e il risultato contro una formazione arrivata al Penzo come la più in forma in campo del torneo.

"Sono tre punti importantissimi. Dovevamo e volevamo vincerla e i ragazzi sono stati bravi perché l'hanno voluto fortemente attraverso una bella prestazione di forza e di cattiveria, contro una squadra veramente forte che non ha mai mollato. Credo che di fronte a un 3-0, contro la prima classifica, contro una squadra che in questo momento è tra le più in forma del campionato, è tanta roba. Credo che non sia giusto dire in percentuale quello che potremmo essere, perché c'è sempre da migliorare. Poche partite fa dicevo che avevamo bisogno di maggiore qualità mentale oltre alla cattiveria agonistica. È indiscutibile che la squadra, a livello di qualità, ha delle giocate anche individuali importanti, però bisogna portarle all'interno della partita stessa, soprattutto quando hai le opportunità.

Al di là di questa crescita, che mi sembra evidente, la condizione e la mentalità migliora però bisogna migliorare perchè il campionato di Serie B è difficile. Bisogna essere ancora più bravi a ricercare i particolari per poter poi migliorare le cose."