Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi
Con la giornata odierna, si è alzato ufficialmente il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domani: turno che arriva dopo l'infrasettimanale, e che anticipa la seconda sosta per le Nazionali.
Il sabato cadetto, si concluderà all''Orogel Stadium-Dino Manuzzi', dove i padroni di casa del Cesena affronteranno la Reggiana: alla coppia d'attacco bianconera formata da Blesa e Shepndi, risponde Girma come unica punta, colui che aveva rimesso in piedi il match del turno infrasettimanale contro lo Spezia. Gara da titolare per lui.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Adamo; Blesa, Shpendi. All.: Mignani
REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Marras, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Girma. All.: Dionigi.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Spezia-Palermo 0-2
41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi
Sabato 4 ottobre
Ore 19:30 - Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
CLASSIFICA
Modena 14
Frosinone 14*
Venezia 12*
Palermo 12
Avellino 12*
Cesena 11
Monza 11*
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Padova 8*
Carrarese 7
Reggiana 6Catanzaro 6*
Virtus Entella 6
Bari 6*
Empoli 6
Pescara 5
Mantova 4*
Spezia 3
Sampdoria 2
* una gara in più