Rapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Piccoli e Dzeko. Torna Comuzzo
Tutto pronto all'Allianz Stadion di Vienna per la sfida tra i padroni di casa del Rapid e la Fiorentina, seconda giornata del maxi girone di Conference League. Gli austriaci sono reduci da quattro ko consecutivi, tra cui quello al debutto nella competizione europea contro il Lech Poznan. Viola che invece proveranno, almeno in Conference League, a mettere subito in discesa il girone dopo la vittoria al debutto contro il Sigma Olomouc. Queste le scelte ufficiali di formazione:
RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Demir, Raux Yao, Ahoussou, Horn; Bolla, Amane, Seidl, Antiste; Kara, Wurmbrand.
A disposizione: Gartler, Goschl, Ndzie, Tilio, Kara, Gulliksen, Schaub, Auer, Brunnhofer, Weixelbraun, Haidara, Groller, Radulovic.
Allenatore: Peter Stoger.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Fortini, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Piccoli, Dzeko.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Pongracic, Ranieri, Kospo, Dodo, Kouadio, Mandragora, Sohm, Sabiri, Fazzini, Gudmundsson.
Allenatore: Stefano Pioli.
