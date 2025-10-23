FCSB-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini e Dallinga dal 1', c'è Heggem in difesa

Il Bologna scenderà in campo tra poco più di un'ora a Bucarest contro l'FCSB in una partita da non sbagliare, visto che i rossoblù hanno raccolto solo un punto nelle prime due uscite in Europa League. Vincenzo Italiano non può essere in panchina a causa di una polmonite, così è Daniel Niccolini a farne le veci. Tra gli emiliani, rispetto al match di campionato, torna Skorupski in porta, mentre in difesa agiranno Lucumi e, un po' a sorpresa, Heggem da centrali con Zortea e Lykogiannis ai loro lati.

In mediana insieme a Freuler ci sarà Moro, che ha vinto il ballottaggio con Ferguson. Il terzetto offensivo alle spalle di Dallinga, preferito a Castro, sarà invece formato da Orsolini, Odgaard e Rowe, alla ricerca della prima gioia con la nuova maglia. Di seguito le formazioni ufficiali:

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic; Alhassan, Sut; Miculescu, Olaru, Cisotti; Thiam. A disposizione: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Birligea, Tanase, Kiki, Politic, Popescu.. Allenatore: Elias Charalabous.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian. Allenatore: Daniel Niccolini.