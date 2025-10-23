Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Piovaccari analizza i problemi del Bologna: "Non sanno gestire le partite in trasferta"

Piovaccari analizza i problemi del Bologna: "Non sanno gestire le partite in trasferta"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Niccolò Righi
ieri alle 17:30Serie A
Niccolò Righi

Ai microfoni di Gsp.ro, l'ex Steaua Bucarest Federico Piovaccari ha analizzato la sfida contro il Bologna, terza giornata di Europa League. Queste le sue parole sui felsinei: "Hanno un gruppo che gioca molto bene, l'anno scorso hanno vinto la Coppa Italia. Secondo me non sanno come gestire le partite in trasferta, questo è il loro grosso problema. È chiaro che il Bologna ha più qualità dell'FCSB, tuttavia la verità si scoprirà sul campo. È certo che il Bologna giocherà anche per la vittoria, punta a raggiungere le fasi alte. In attacco sono molto forti, mi piacciono Bernardeschi e Odgaard. Sarà sicuramente una bella partita, ma anche una lotta".

Chi è il giocatore più pericoloso per il Bologna?
"È difficile per me scegliere tra Cambiaghi e Castro , sono entrambi i miei preferiti. Mi piace anche Orsolini , l'anno scorso ha fatto la migliore stagione della sua carriera, ma le grandi aspettative nei suoi confronti a volte lo appesantiscono. Tutti si aspettano che sia decisivo, che realizzi qualcosa in ogni partita, un gol o un assist, e questi momenti diventano delicati. Il Bologna gioca davvero un bel calcio, piacevole da guardare, tutti giocano per la squadra, e Italiano ha saputo creare coesione di gruppo".

Le piace Italiano?
"Sì. Ho giocato contro di lui quando era ancora un calciatore. Era il tipo di giocatore che gestiva tutto. Dall'esterno, ovviamente, ha cambiato ruolo. Sia alla Fiorentina che al Bologna ha ottenuto ottimi risultati. Spero che presto abbia l'opportunità di affermarsi in una squadra di vertice. Il Bologna è tra le prime cinque della Serie A, si sente a suo agio con questo status, anche se il grande obiettivo è la qualificazione alla Champions League".

